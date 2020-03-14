شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تعطيل الدراسة بسبب كورونا اعتبارا من بعد غد وحتى إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارتا الأوقاف والشئون الإسلامية، والتربية الوطنية والتكوين المهنى والتعليم العالى والبحث العلمى بالمغرب، تعطيل الدراسة بالبلاد، اعتبارا من بعد غد الاثنين، وحتى إشعار آخر، وذلك فى إطار الإجراءات الاستباقية والاحترازية الهادفة إلى الحد من العدوى وانتشار وباء كورونا (كوفيد-19).

فمن جهتها، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - فى بيان اليوم السبت - "إن تعطيل الدراسة سيكون بالمؤسسات التربوية التابعة لجامعة القرويين ومعاهد ومدارس التعليم القديم والكتاتيب القرآنية ودروس محو الأمية بالمساجد ومراكز التعليم الأولى العتيق، سواء كانت هذه المؤسسات عامة أو خاصة.. منوهة أنها بصدد دراسة التدابير التى يمكن اعتمادها لتعويض الدروس".

وبدورها، أشارت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنى والتعليم العالى والبحث العلمي، فى بيان، إلى تعطيل الدراسة بجميع الأقسام والفصول، بما فى ذلك رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهنى والمؤسسات الجامعية التابعة للوزارة، سواء منها العمومية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات تكوين الكوادر غير التابعة للجامعة والمدارس ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية، ومراكز اللغات والدعم التربوى الخصوصية.

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وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، حيث أن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث فى منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد لمواطنة فرنسية قادمة من فرنسا.