شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب بالإفراج عن جميع الأسرى فى ظل تفشى كورونا بإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم السبت، سلطات الاحتلال الإسرائيلى بالإفراج عن جميع الأسرى، خاصة المرضى والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال، حفاظا على أرواحهم فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى إسرائيل، وقال اشتية - على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "سنوجه رسالة إلى هيئة الصليب الأحمر الدولية لمطالبتهم بالعمل على الإفراج عن الأسرى وضمان سلامة المحكومين فى سجون الاحتلال، والتأكد من مراعاة إدارة السجون إجراءات السلامة العامة لحماية أسرانا، خصوصا الحد من حالة الاكتظاظ فى هذه السجون".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطينى، أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ستتابع سلامة أكثر من 6 آلاف أسير يقبعون فى سجون الاحتلال، من خلال الأطر القانونية والإنسانية.

وكانت فضائية العربية، قد نقلا عن مراسلها، يوم أمس الجمعة، تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا فى الأراضى الفلسطينية، ليرتفع العدد إلى 35 حالة إصابة، حيث تتخذ الحكومة الفلسطينية، إجراءات وقائية لمنع تفشى الوباء الجديد فى مدن فلسطين.

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ونشر المركز الفلسطينى للإعلام على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، جانب من فعاليات تعقيم أكثر الأماكن ازدحاما فى فلسطين، ونشرت صور لجانب من تعقيم المسجد الإبراهيمى فى الخليل، احترازًا من فيروس كورونا، وتعقيم أسواق المدينة ومجمعات النقل العمومى فى بلدية الخليل.

كان قد أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم الاثنين الماضي، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 26 حالة، وقال ملحم - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن الحالات الجديدة جاءت بواقع 5 حالات ببيت لحم، وواحدة فى منطقة "ارتاح" فى طولكرم.