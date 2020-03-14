شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة السعودية": 86 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل المملكة وأغلبها مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، أن إجمالى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل البلاد وصل إلى 86 حالة وأغلب هذه الحالات مستقرة وتتلقى العلاج اللازم، لافتة إلى أن قرار تعليق العمرة وغيرها ساهم فى منع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف ممثل وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة السعودية ساهمت بشكل كبير فى السيطرة على انتشار فيروس كورونا، مطالبا جموع المواطنين داخل المملكة الالتزام الكامل بالتعليمات لأنه يمثل الوقاية من هذا الفيروس، وكذلك عدم الانجراف وراء الشائعات حول هذا الفيروس، والاعتماد على الجهات المختصة للحصول على المعلومات فيما يخص فيروس كورونا.

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وأشار ممثل وزارة الصحة السعودية، إلى أن الدول التى تأخرت فى اتخاذ إجراءات وقائية انتشر فيها الفيروس بشكل كبير، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من الخطوات لتعزيز الحماية من فيروس كورونا.

وتنفذ السعودية العديد من الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود المبذولة للتعامل مع فايروس كورونا الجديد، واستمرارا للتدابير الوقائية المطبقة حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وللحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفايروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.