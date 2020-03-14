شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 11 حوثيًا بينهم قيادى فى تعز خلال مواجهات مع الجيش اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 11 من مليشيا الحوثى الإرهابية مصرعهم اليوم فى مواجهات مع الجيش اليمنى شمال شرقى مدينة تعز ومن بين القتلى القيادى والمشرف الميدانى "أبو مجاهد".

وأوضح مصدر عسكرى فى اللواء 170 دفاع جوى، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن قوات الجيش الوطنى تصدت لمحاولة تسلل لعناصر المليشيا إلى مواقع الجيش اليمنى فى الزهراء والصفاء ودارت مواجهات عنيفة منذ ساعات الفجر الاولى أسفر عن مقتل عشرة من عناصر المليشيا بينهم القائد والمشرف الميدانى "أبومجاهد" ولاذ من تبقى منهم بالفرار.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قد تابع تطورات الاوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التى يخوضها الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية ورجال القبائل فى عدد من الجبهات، ضد مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة إيرانيا.

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جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية اجراها رئيس الوزراء، اليوم، مع رئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز وقائد المنطقة العسكرية العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشى، للوقوف على اخر المستجدات والعمليات القتالية فى عدد من الجبهات لردع التصعيد العسكرى المستمر لمليشيا الحوثى الانقلابية، وجرائم الحرب التى ترتكبها المليشيا ضد المدنيين من عمليات تشريد ونزوح قسرى ونهب للممتلكات العامة والخاصة.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة تقف ومعها كل أبناء الوطن وتحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، بثبات وعزيمة فى استكمال إنهاء الانقلاب واجهاض المشروع الإيرانى فى اليمن.. منوها بالمعنويات العالية لأبطال الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية وبالتفاف رجال القبائل واسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للانتصار فى هذه المعركة الوجودية للحفاظ على عروبة اليمن وامنها واستقرارها، ورفع المعاناة عن شعبها جراء هذا الانقلاب الدموى والعنصرى.

وقدم رئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، لرئيس الوزراء، إيضاحا عن التطورات الميدانية والعسكرية المتسارعة فى عدد من الجبهات، على ضوء استمرار التصعيد العسكرى لمليشيا الحوثى الانقلابية، والخطط العسكرية التى يتم تنفيذها بإسناد من تحالف دعم الشرعية لتحقيق السيطرة والتقدم فى الجبهات.