شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف بقيادة أمريكا: 3 من القوات أصيبوا فى الهجوم على قاعدة التاجى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم التحالف، الذى تقوده الولايات المتحدة، فى بيان، إن ثلاثة من قوات التحالف أصيبوا فى هجوم صاروخى على قاعدة التاجى العسكرية فى العراق، وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل مايلز بي. كاجينز على تويتر، إن التحالف "يؤكد أن ما لا يقل عن 25 صاروخا عيار 107 ملليمترات أثرت على قاعدة التاجى العراقية، التى تستضيف قوات التحالف يوم 14 مارس فى الساعة 10:51 صباحا (بتوقيت العراق)، أصيب ثلاثة من التحالف واثنان عراقيان، يجرى التقييم والتحقيق".

وكان الجيش العراقى قد أصدر منذ قليل، بيان يوضح فيه ما حدث من هجوم صاروخى وقع صباح اليوم السبت، على قاعدة التاجى العسكرية.

حيث أكد البيان أن هجوما صاروخيا وقع على معسكر التاجى و يقول أنه تم أطلاق 33 صاروخ، مؤكدا، أن الهجوم الصاروخى قد ألحق إصابات بعدد من منتسبى الدفاع الجورى، و هم حاليا بحالة حرجة جدا.

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و يؤكد البيان الصادر عن الجيش العراقى، أن الصواريخ أطلقت بالقرب من قوات التحالف الموجودة بقاعدة التاجى العسكرية، مشيرا، إلى أنه لا يجب أن يكون الهجوم ذريعة للقوات الأمريكية أو الأجنبية الأخرى لاتخاذ إجراء دون موافقة بغداد.

و أشار الجيش العراقى خلال بيانه، أنه على القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى سرعة الانسحاب وفقا لقرار البرلمان.

وكانت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، قد أعلنت اليوم السبت، إصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي، فى حصيلة أولية للقصف الصاروخى الذى استهدف معسكر التاجى، وقالت القيادة - فى بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "إن معسكر التاجى تعرض لقصف صاروخي؛ ما أسفر عن إصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي".