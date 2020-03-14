شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطار صنعاء لأسبوعين خشية تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جماعة الحوثيون الإرهابية فى اليمن، اليوم السبت، إغلاق مطار صنعاء لمدة أسبوعين فى إجراء سيؤثر على الرحلات الجوية التى تديرها منظمات الأمم المتحدة المشاركة فى جهود الإغاثة فى البلاد، وسيطر الحوثيون على صنعاء عام 2014، وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادى على الانتقال إلى السعودية عام 2015.

وحظر التحالف بقيادة السعودية، الذى يقاتل جماعة الحوثيين الإرهابية، الرحلات الجوية إلى صنعاء باستثناء رحلات الأمم المتحدة.

و لى صعيد أخر، وجه رئيس مجلس الوزراء باليمن الدكتور معين عبد الملك، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات ذات العلاقة للتطبيق الفعال للتأكد من سلامة القادمين فى المنافذ المختلفة، وتوفير الأجهزة الخاصة بذلك.

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ولفت رئيس الوزراء فى توجيهات أصدرها إلى لجنة الطوارئ الحكومية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، إلى أهمية الجاهزية وعدم التهاون لمواجهة هذا الوباء العالمي، بما فى ذلك العمل على رفع الوعى المجتمعى بخطورة تفشى الفيروس وطرق الوقاية اللازمة لمنع انتقاله.

وشدد الدكتور معين عبد الملك، على أهمية الإسراع فى تنفيذ الخطة المتكاملة التى تم اعدادها بالتعاون والتنسيق بين الجانبين الحكومى ومنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمواجهة فيروس كورونا، بما فى ذلك إنشاء غرفة عمليات وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة، إضافة إلى خطط رفد المنافذ البرية والبحرية والجوية بالفرق الطبية بهدف الكشف علی جميع الواصلين إلی اليمن.