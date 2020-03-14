شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يرفع درجة جاهزيته لمواجهة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس مجلس الوزراء باليمن الدكتور معين عبد الملك، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات ذات العلاقة للتطبيق الفعال للتأكد من سلامة القادمين في المنافذ المختلفة، وتوفير الأجهزة الخاصة بذلك.

ولفت رئيس الوزراء في توجيهات أصدرها إلى لجنة الطوارئ الحكومية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، إلى أهمية الجاهزية وعدم التهاون لمواجهة هذا الوباء العالمي، بما في ذلك العمل على رفع الوعي المجتمعي بخطورة تفشي الفيروس وطرق الوقاية اللازمة لمنع انتقاله.

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وشدد الدكتور معين عبد الملك، على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطة المتكاملة التي تم اعدادها بالتعاون والتنسيق بين الجانبين الحكومي ومنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك إنشاء غرفة عمليات وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة، إضافة إلى خطط رفد المنافذ البرية والبحرية والجوية بالفرق الطبية بهدف الكشف علی جميع الواصلين إلی اليمن.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا التحدي بأفق أوسع لضمان التجاوب الفاعل ومشددا على حشد الموارد المتوفرة والتنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها الصحة العالمية والبنك الدولي للدعم اللازم في هذا الإطار، معربا عن تطلعه في تقديم الدعم اللازم في هذا الاطار، بما في ذلك توفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية الضرورية والإمكانات اللازمة للوقاية من مخاطر وصول وباء كورونا إلى اليمن، منوها في ذات الوقت بالتفاعل الكبير من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية لدعم خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة وباء كورونا.