شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الصحة السعودى يتجنب المصافحة كإجراء احترازى للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة الرياض السعودية، مقطع فيديو لوزير الصحة السعودى الدكتور توفيق الربيعة تجنب فيه المصافحة باليد كاجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكانت قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية - إلا فى الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحى عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك فى مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم فى منازلهم.
وصرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة فى المملكة، فى إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
يأتى ذلك انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس فى 117 دولة حتى الآن.
وفى غضون ذلك عقد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا عبر الفيديو لمناقشة مستجدات فيروس كورونا "كوفيد 19.
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