شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها بالخارج التواصل مع بعثاتها لترتيب أوضاعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعت وزارة الخارجية الكويتية، جميع المواطنين الكويتيين العالقين فى الخارج، إلى الاتصال بسفارات الكويت فى الدول الموجودين فيها؛لترتيب أوضاعهم، وناشدت "الخارجية" الكويتية – فى بيان رسمى اليوم السبت – مواطنيها العالقين فى الخارج، الاتصال على هواتف الطوارئ الخاصة بالسفارات الموجودة فى موقع الوزارة (www.mofa.gov.kw)، أو هواتف الطوارئ الخاصة بوزارة الخارجية الكويتية.

وكان مجلس الوزراء الكويتى، قد أعلن عقب اجتماعه الاستثنائى يوم الأربعاء الماضي، وقف حركة الطيران فى مطار الكويت الدولي، ابتداء من يوم أمس الجمعة، واقتصار الرحلات القادمة على المواطنين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط.

يشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم السبت، ارتفاع مصابى فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 104 حالات، بعد تسجيل أربع حالات جديدة.

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وكان وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، قد أعلن شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التى شفيت إلى سبع حالات.

ووفقا لحساب الصحة الكويتية على تويتر، أكد الصباح، أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، موضحا أنه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

بعد أن وجد الكويتيون والمقيمون متنفسا وحيدا فى شاطىء الخليج العربي، بعيدا عن الأماكن المغلقة والمزدحمة المتمثلة فى المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية، والتى تم إغلاقها يوم الأربعاء الماضي، بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتى فى إطار مواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)، اضطروا إلى تركه بناء على تعليمات وزارة الداخلية الكويتية.

وبدأت دوريات من الشرطة الكويتية، فى السير على طول شاطىء الخليج العربي، ومناشدة المواطنين والمقيمين الذين بدأوا فى التوافد عليه مساء اليوم، لاستمتاع بأجوائه مثل الليلة الماضية، بالانصراف بناء على قرار وزير الداخلية بحظر التجمعات بالواجهات البحرية.