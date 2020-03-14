شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأماكن السياحية والترفيهية المغلقة بسبب كورونا فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت حكومة أبوظبى فى الإمارات، إغلاق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية فى الإمارة مؤقتا، لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ووفقا للمكتب الإعلامى لحكومة أبو ظبى، إنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، أبو ظبى تغلق مؤقتاً المناطق السياحية الرئيسية والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية فى الإمارة اعتباراً من يوم الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر، للحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس كورونا.

وكشف المكتب الإعلامى، أن الإغلاق المؤقت يشمل كلاً من متحف اللوفر أبو ظبى، قصر الوطن، منارة السعديات، قصر الحصن، المجمّع الثقافى، متحف قصر العين، واحة العين، قلعة الجاهلى، قصر المويجعى، عالم وارنر براذرز أبو ظبى، ياس ووتروورلد، كلايم وعالم فيرارى أبو ظبى .

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وفى نفس السياق، أعلن جامع الشيخ زايد الكبير فى أبو ظبى، إغلاقه أيضا أمام زواره، حيث قال عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "جامع الشيخ زايد الكبير، عن إغلاق أبواب الجامع مؤقتا أمام مرتاديه من المصلين والزوار، بدءً من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، لأغراض تعقيم الجامع ومرافقه حرصا على صحة المواطنين والمقيمين والزوار وسلامتهم، وذلك فى إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها الجهات والمؤسسات كافة فى الدولة لمواجهة، فيروس كورونا المستجد، شاكرين لكم تعاونكم".



بيان جامع الشيخ زايد

وستحدّث وجهات الزوار عبر الإمارة الإشعارات بصورة منتظمة، يرجى من الجمهور التحقق والاتصال بكل وجهة مباشرة للحصول على أحدث المعلومات.