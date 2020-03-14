شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إغلاق المناطق السياحية والمدن الترفيهية في أبوظبي بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقرر إغلاق المناطق السياحية الرئيسية والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في أبوظبي اعتباراً من يوم الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر كإجراء احترازي للحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس كوفيد-19، حسبما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

يشمل الإغلاق المؤقت كلا من قصر الوطن ومتحف اللوفر أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي و ياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي.

وستحدّث وجهات الزوار عبر الإمارة الإشعارات بصورة منتظمة.

وقد قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، "وقفا مؤقتا لإصدار كافة التأشيرات، ابتداء من ١٧ مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

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وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية في بيان أن هذه الخطوة تأتي "في إطار الإجراءات الوقائية و الإحترازية التي تتخذها دولة الإمارات تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" من قبل منظمة الصحة العالمية، واعتباره "وباءً"، مما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.

ولا يسري القرار على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار، بحسب البيان.