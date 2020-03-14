شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلق التأشيرات لحاملي جنسيات أيطاليا وفرنسا وألمانيا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مكتب الاتصال الحكومي بقطر تعليق إصدار تأشيرات الدخول الفورية لحاملي جنسية كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا ومملكة إسبانيا، بما في ذلك القادمين منها، ويُستثنى من هذا القرار مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة على أن يتم اخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية :" كما تقرر ضمن نفس الاجراءات تعليق دخول البلاد مؤقتاً لجميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر من جمهورية السودان سواء لحاملي سمات الدخول أو حاملي تصاريح الإقامة"

وقد أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية في خبر عاجل لها، وكانت قطر أعلنت غلق الصالات الرياضية والسينما والأفراح ومناطق الأطفال خوفا من الفيروس القاتل.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أكد أن وباء كورونا تحول إلي جائحة، موضحا: "يحتاج ذلك إلى تضافر الجهود والتعاون الكامل، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض".

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وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط فى رسالة وجهها إلى دول شرق المتوسط، إن الدول ينبغى أن تعمل كحكومة واحدة ومجتمع واحد لمواجهة الوباء، مضيفا: "نسعى إلى تقوية الإجراءات والآليات فى التعامل مع الجائحة" .

وأضاف المنظرى أنه ينبغى تسريع وتفعيل آليات الطوارئ مع دعم المستشفيات لاستقبال أى حالات يشتبة فى اصابتها بالمرض، وطالب بضرورة الحفاظ على الفريق الطبي لضمان الإستدامة فى تقديم الخدمات الطبية وشدد على أهمية تقليل التجمعات غير الضرورية منعا لنقل العدوي وقال أن تقليل التجمعات والفاعليات يحد من عدوى كورونا .