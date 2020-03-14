شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يؤكد استهداف قاعدة التاجى العسكرية بـ 33 صاروخا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجيش العراقى منذ قليل، بيان يوضح فيه ما حدث من هجوم صاروخى وقع صباح اليوم السبت، على قاعدة التاجى العسكرية، حيث أكد البيان أن هجوما صاروخيا وقع على معسكر التاجى و يقول أنه تم أطلاق 33 صاروخ، مؤكدا، أن الهجوم الصاروخى قد ألحق إصابات بعدد من منتسبى الدفاع الجورى، و هم حاليا بحالة حرجة جدا.

و يؤكد البيان الصادر عن الجيش العراقى، أن الصواريخ أطلقت بالقرب من قوات التحالف الموجودة بقاعدة التاجى العسكرية، مشيرا، إلى أنه لا يجب أن يكون الهجوم ذريعة للقوات الأمريكية أو الأجنبية الأخرى لاتخاذ إجراء دون موافقة بغداد.

و أشار الجيش العراقى خلال بيانه، أنه على القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى سرعة الانسحاب وفقا لقرار البرلمان.

وكانت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، قد أعلنت اليوم السبت، إصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي، فى حصيلة أولية للقصف الصاروخى الذى استهدف معسكر التاجى، وقالت القيادة - فى بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "إن معسكر التاجى تعرض لقصف صاروخي؛ ما أسفر عن إصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي".

وكان مصدر أمنى عراقى قد أفاد، فى وقت سابق اليوم، بأن 11 صاروخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجى شمال بغداد.

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و أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم السبت، بأن الطيران العسكرى العراقى يحلق حاليا على مستوى منخفض شمال بغداد، وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية) الإخبارية - "إن الطيران العسكرى العراقى يحلق فوق مناطق شمال العاصمة وبمستوى منخفض".

وكانت مصادر أمنية، قد أعلنت إن عددا من الصواريخ سقط، صباح اليوم السبت، داخل قاعدة التاجى العسكرية بالعراق، التى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال أسبوع، وقال ضابط عراقى داخل القاعدة لرويترز، إنه سمع دوى سقوط عشرة صواريخ على الأقل فى القاعدة وإنه يسمع الآن صفارات الإنذار.