تحييد 10 إرهابيين حاولوا استهداف منطقتي "نبع السلام" و"درع الفرات"

أنقرة/ الخليج 365 أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 10 إرهابيين من منظمة "بي كا كا/ي ب ك" كانوا يستعدون لهجوم على منطقتي "نبع السلام" و"درع الفرات" شمالي سوريا. جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة السبت، عبر حسابها في موقع "تويتر". وقالت الوزارة إن 8 إرهابيين كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم على منطقة نبع السلام، جرى تحييدهم في عملية ناجحة للقوات الخاصة التركية. وأكّدت القوات الخاصة أنها تمكنت أيضًا من تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا/ي ب ك" خلال محاولتهما التسلسل إلى منطقة درع الفرات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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