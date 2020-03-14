الجولة 22 #ضمك يلحق #الهلال بـ #النصر

الخليج - حسن القبيسي

قلص النصر الفارق النقطي بينه وبين الهلال المتصدر إلى 6 نقاط بعد أن كسب الرائد بأربعة أهداف لهدف في حين تعادل الهلال مع ضمك بهدف لكلاُ منهما ، وصعد الوحدة للمركز الثالث بعد أن كسب الاتحاد صاحب المركز الثالث عشر بهدفين لهدف ، وتراجع الأهلي للمركز الرابع بعد خسارته من التعاون بهدف وحيد ، وحقق الاتفاق فوزاً مهما على الشباب بهدف وحيد ، وتعادل الفيصلي مع الحزم بهدفين لكاً منهما ، ولم يشفع فوز العدالة على الفتح في أن يترك المركز الآخير في سلم الترتيب.

وواصل جوميز غيابه عن التهديف للمباراة الرابعة على التوالى حيث تمكن حمد الله من الانفراد بصدارة الهدافين برصيد 18 هدف يلية جوميز بـ 14هدف فالسومة بـ 13 هدف ، وفي صناعة الأهداف لا زال لاعب الفيصلي يوسف الجبلي أفضل صانع اهداف حيث صنع 11 هدف يلية فتوحي من الحزم بـ 9 أهداف فنور الدين مرابط بـ 8أهداف .

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وفي ركلات الجزاء المسجلة يتصدر مروان سعدان لاعب الفتح الترتيب بـ 6 ركلات جزاء مسجلة من أصل 7 مسددة ، يلية لاعب النصر حمد الله بـ 5 ركلات مسجلة من أصل 6 مسددة ، ثم فيليب لاعب الاتفاق بـ 4 ركلات مسجلة من أصل 4 مسددة ، حيث احتسب حتى الآن 55 ضربة جزاء .

ولا زال الهلال أفضل فريق هجوماً حيث سجل لاعبوه 52 هدف يليه النصر بـ 40 هدف فالأهلي بـ 36 هدف ، أما أكثر الفرق تلقياً للأهداف فهو ضمك بـ 42 هدف والعداله بـ 41 هدف والرائد بـ 40 هدف ن وبلغ عدد الأهداف المسجلة حتى نهاية الجولة الـ 22 504 هدف .

ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :

1- الهلال 51 نقطة

2- النصر 45 نقطة

3- الوحدة 39 نقطة

4- الاهلي 37 نقطة

5- الفيصلي 35 نقطة

6- التعاون 32 نقطة

7- الرائد 32 نقطة

8- الشباب 31 نقطة

9- ابها 30 نقطة

10 الاتفاق 29 نقطة

11- الفيحاء 27 نقطة

12- الحزم 24 نقطة

13- الاتحاد 23 نقطة

14- الفتح 19 نقطة

15- ضمك 18 نقطة

16- العدالة 17 نقطة

وتم تعليق جميع مباريات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان حتى إشعار آخر وذلك بسبب فيروس “كورونا”.