وزارة الرياضة تعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الرياضة اليوم عن تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة , اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر.

ويأتي هذا التعليق في ضوء التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

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