الحزم يخرج بالتعادل من أمام الفيصلي

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صحيفة الخليج الالكترونية
اختتمت مباريات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتعادل إيجابي بين الحزم والفيصلي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الحزم بالرس.واستطاع فاغنر أليماو من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 34، بعد تنفيذه لركلة جزاء تحصل عليها الحزم.
وقبل نهاية الشوط الأول استغل يوسف الجبلي خطأ من دفاع الحزم، ليلتقط الكرة ويضعها في الشباك معلنًا تعديل النتيجة.
وفي الشوط الثاني تمكن أسامة الخلف من تسجيل الهدف الثاني للحزم عند الدقيقة 49، وعند الدقيقة 68 سجل محمد الصيعري هدف التعديل للفيصلي.
لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لهدفين، وارتفع بذلك رصيد الحزم للنقطة 24 في المركز الثاني عشر، فيما ارتفع رصيد الفيصلي للنقطة 35 في المركز الخامس.
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