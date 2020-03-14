ترامب يعلن حالة الطوارىء

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترمب اليوم الجمعة حالة الطوارىء الوطنية فى البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ترمب قوله فى مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض إنه اتخذ إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال الرئيس الأمريكي، إن بلاده ستوقف حركة السفر مع أوروبا التي أصبحت البؤرة الجديدة لوباء فيروس كورونا، وأضاف ترمب، أن إدارته خصصت 50 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في كافة الولايات الأمريكية.

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