رضيع بريطاني عمره ساعات.. أصغر مصاب بكورونا حول العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين



شخّص أطباء بريطانيون أصغر حالة إصابة بكورونا في العالم، لرضيع حديث الولادة لم يتجاوز عمره ساعات، نقلت والدته إلى مستشفى نورث ميدلسكس في لندن وهي تعاني من آلام المخاض، إلى جانب التهاب رئوي حاد، لتظهر الاختبارات الطبية إصابتها بفيروس «كوفيد 19»، وفور الانتهاء من عملية الولادة، خضع الرضيع لفحص الفيروس لتأتي النتيجة إيجابية، في خطوة تثير مزيداً من الشكوك حول إمكانية انتقال الفيروس من الأم للجنين. وعلى الرغم من عدم تأكد الأطباء من موعد انتقال الفيروس للرضيع، وإذا كان وهو جنين أم بعد الولادة مباشرة، إلا أن إصابته تعني مراجعة شاملة للمعتقدات السابقة عن انتشار الفيروس، التي تروج إلى أن الحوامل أقل عرضة للإصابة بالفيروسات التاجية. وبحسب صحيفة «ذا صن»، تخضع الأم للعلاج المكثف نظراً لتدهور حالتها الصحية، بينما تم عزل زوجها لإجراء اختبار الفيروس، وطلب من طاقم الأطباء الذي تعامل معها في المستشفى العزل الذاتي في منازلهم.

شخصت حالة الرضيع في وقت ترتفع فيه حصيلة الإصابات بالفيروس بمعدل يثير قلق البريطانيين ووصل إلى 200 حالة يومياً، وهو ما دفع بوريس جونسون رئيس الوزراء إلى مطالبة أي شخص يصاب بالسعال الشديد، أو الحمى، بعزل نفسه في المنزل لمدة أسبوع، بغض النظر عن مدى احتمالية إصابته بكورونا من عدمها.