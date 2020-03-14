«أبل» تغلق متجرها في الإمارات وأمريكا والعالم وتستثني الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

التزاماً بقرار رئيسها التنفيذي بإغلاق المتاجر حول العالم (ما عدا الصين)، التزمت متاجر «أبل» الثلاثة في الإمارات بإغلاق أبوابها أمام العملاء لأسبوعين، بدءاً من السبت.

وقال موظف خدمة في متجر «أبل» في «دبي مول» إن الفرع مغلق لمدة أسبوعين، وإنه في حال حاجة العملاء إلى أي خدمات عليهم اللجوء لمزودي الخدمات ومحال الهواتف في السوق الثانوية.

وأعلنت شركة «أبل» السبت إغلاق متاجرها كافة في أمريكا وحول العالم لمدة أسبوعين تفادياً لإصابة موظفيها بفيروس كورونا، في إطار منع الازدحامات ومكافحة انتشار الوباء، مستثنية من القرار متاجرها الـ 42 في الصين التي أعادت افتتاحها خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي رسالة للرئيس التنفيذي، تيم كوك، طلبت «أبل» من موظفيها العمل من المنزل حتى يوم 27 مارس/ آذار الجاري. وقال كوك في الرسالة التي بثت على موقع الشركة إن أكثر الطرق فعالية للحد من انتشار الفيروس تمثل في الحد من التجمعات، وتشجيع العمل من المنزل.