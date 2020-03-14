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تايوان تُخضع القادمين من أوروبا لحجر صحي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت حكومة تايوان، السبت، إنه اعتباراً من 17 مارس /آذار، سيكون على جميع القادمين من منطقة شنجن في أوروبا، التي يسمح بالتنقل بين بلدانها دون جواز سفر، وكذلك الوافدين من بريطانيا وإيرلندا الخضوع لحجر صحي مدته 14 يوماً عند الوصول للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
إضافة إلى ذلك أصدرت تايوان تحذيراً من السفر إلى دول منطقة شنجن وبريطانيا وإيرلندا، وناشدت بتجنب السفر غير الضروري إلى هناك.

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