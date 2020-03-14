دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كانون تؤكد على أن كاميرة EOS R5 المرتقبة تدعم تسجيل فيديو 8K ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Canon لإطلاق كاميرة EOS R5 خلال الفترة القادمة بميزة تسجيل فيديو بدقة 8K، مع مستشعر كامل يتميز بتقنية التركيز التلقائي للبيكسل المزدوج مع التركيز وتتبع العين لدى الإنسان والحيوانات.

تدعم شركة كانون كاميرة EOS R5 المرتقبة بميزة تسجيل فيديو 8K، مع ميزة التصوير المستمر حتى 20 إطار لكل ثانية، وهو ما أكدت عليه الشركة في بيان رسمي نشر مؤخراً من إستراليا.

قررت شركة كانون في بيانها الإعلامي الذي أصدرته مؤخراً، الرد على التساؤلات التي نشرت خلال الفترة السابقة حول صحة دعم كاميرة EOS R5 لتسجيل الفيديو بدقة 8K، حيث إستعرضت الشركة في البيان بعض من مواصفات الكاميرة.

ولقد كشف بيان كانون عن ميزة التركيز التلقائي في الكاميرة، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية بإستخدام مستشعر كامل، لتتفوق بذلك عن الإصدارات المنافسة من الكاميرات بدون مرآة داخلية في دقة وعمق التصوير.

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كما أكدت كانون على أن جميع أنماط تسجيل الفيديو بدقة 8K في كاميرة EOS R5 ستدعم نظام Dual Pixel CMOS للتركيز التلقائي، هذا إلى جانب كفاءة كاميرة EOS R5 في الكشف عن الموضوع وتتبع الحيونات أو الأشخاص في المشهد بأعلى آداء، حيث يمكن لميزة التركيز التلقائي أن تدعم تتبع أعين الحيوانات، الطيور أو الأشخاض، أو تتبع الوجه.

يذكر أن كانون قد أكدت سابقاً على دعم كاميرة EOS R5 تصوير مستمر عند 12 مع المصراع الميكانيكي و20 إطار لكل ثانية مع المصراع الإلكتروني، كما تأتي الكاميرة بميزة التثبيت مدمجة في هيكل الكاميرة، والذي يتكامل مع تثبيت العدسات، كما تدعم الكاميرة نقل الصور تلقائياً إلى خدمة كانون السحابية الجديدة.

المصدر

هذا الموضوع كانون تؤكد على أن كاميرة EOS R5 المرتقبة تدعم تسجيل فيديو 8K ظهر على التقنية بلا حدود.