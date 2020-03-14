دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سناب تأمر موظفيها بالعمل من منازلهم بسبب فيروس كورونا

الفريق القائم على تطبيق سناب شات سيبدأ خطة العمل عن بعد من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

أخبر المدير التنفيذي لشركة سناب، إيفان شبيغل، موظفيه بالعمل من المنزل خلال الفترة الحالية بالتزامن مع تأجيل قمة الشركاء التي كانت من المفترض أن تنعقد في الأيام القادمة.

المؤتمر الذي من المفترض أن يجمع مطوري سناب شات والمعلنين وصناع المحتوى على المنصة في 2 أبريل سيتحول ليكون رقميًا.

وتأتي هذه الخطوة على غرار ما قامت به الشركات التقنية الكبيرة في العالمية بإلغاء مؤتمراتها الفعلية وتحويلها لافتراضية عبر الإنترنت.

وقال شبيغل في رسالته الموجهة للموظفين: “لا نشعر بأنه من اللائق الاحتفال مع شركائنا في وسط هذه الأزمة الصحية العالمية.”

وأضاف شبيغل: “ممتن جدًا لجهود طاقم العمل الذي يعمل بجد دون كلل أو ملل لجعل قمة سناب شات ممكنة، ولا يسعني الانتظار أكثر لمشاركة الأشياء الجديدة المذهلة معكم عندما يكون الوقت مناسبًا.”

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مكاتب الشركة بدورها ستظل مفتوحة بالرغم من عمل أغلب الموظفين في المنزل، وذلك لضمان استمرار العمل على المنصة في حالات الطوارئ والحاجة لوجود موظفين في المكاتب لإدارة الأمور من هناك.

يُشار أن جوجل،فيسبوك، مايكروسوفت،آبل، وغيرها قررت إلغاء مؤتمراتها وتحويلها لمحتوى رقمي بسبب فيروس كورونا.

كما أن عشرات الدول حول العالم قررت إلغاء الفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة لتجنب نشر الفيروس المستجد بين الناس.

المصدر:

The Verge

التدوينة سناب تأمر موظفيها بالعمل من منازلهم بسبب فيروس كورونا ظهرت أولاً على عالم التقنية.