دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سماعة Sennheiser اللاسلكية الجديدة تجمع بين ميزة إلغاء الضوضاء وجودة الصوتيات ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Sennheiser عن سماعة Momentum 2 اللاسلكية الجديدة التي تدعم ميزة إلغاء الضوضاء، مع أعلى جودة في الصوتيات، كما تنطلق بسعر 299 دولار.

تنطلق سماعة Sennheiser Momentum True Wireless 2 بمجموعة من التحسينات عن إصدار الشركة السابق، حيث تتميز السماعة اللاسلكية بعمر أطول للبطارية، كما تدعم إلغاء الضوضاء، وتأتي بحجم أصغر 2مم عن الإصدار السابق للشركة.

تقدم Sennheiser سماعة Momentum 2 اللاسلكية الجديدة بعمر شحن يصل إلى 7 ساعات من تشغيل الموسيقى، والذي يصل إلى 28 ساعة مع الحافظة.

كما أكدت Sennheiser على معالجة مشكلة إستنفاذ شحن البطارية السريع التي واجهت بعض المستخدمين في الجيل الأول من السماعات، وذلك بفضل شريحة البلوتوث الجديدة التي تدعم تفادي إستنفاذ الشحن.

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أيضاً تأتي سماعة Momentum True Wireless 2 من Sennheiser بدعم تقنية البلوتوث 5.1، وAAC، إلى جانب معايير AptX، كما تأتي بتصنيف IPX4 لمقاومة الماء، وتدعم نمط لمرور الصوتيات مع نمط إلغاء الضوضاء، كما يمكن للمستخدم تشغيل جهة واحدة من السماعة اللاسلكية إلا أن هذه الميزة تقتصر على الجهة اليمنى فقط.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Momentum True Wireless 2 من Sennheiser بسعر 300 دولار تقريباً، على أن تنطلق في سوق الولايات المتحدة وأوروبا باللون الأسود في شهر أبريل، بينما يتوفر اللون الأبيض لاحقاً.

المصدر

هذا الموضوع سماعة Sennheiser اللاسلكية الجديدة تجمع بين ميزة إلغاء الضوضاء وجودة الصوتيات ظهر على التقنية بلا حدود.