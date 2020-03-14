دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أخيرًا الوضع المظلم على ون درايف متاح وبشكل رسمي للجميع

بعد اختبار طال أشهر، الآن ورسميًا تطبيق ون درايف يدعم الوضع المظلم على أندرويد 10.

مع إصدار أندرويد 10، مدّت جوجل المستخدمين ميزة السمة الداكنة “الوضع المظلم” على مستوى النظام، مما غطت تقريبًا كل شيء على الهاتف، بما في ذلك الإشعارات وقائمة الإعدادات والواجهات ,,والمزيد، بعد ذلك تسارع جميع المطورين والشركات في دعم تطبيقاتهم للسمة المظلمة، من بينها تطبيق ون درايف “OneDrive” والذي تمتلكه مايكروسوفت.

من ناحيته، ليست المرة الأولى التي نرى فيها التطبيق يدعم الوضع المظلم، حيث كان هذا الخيار متاح كإصدار تجريبي ومحدود، اعتبارًا من اليوم، يخرج الوضع المظلم من الإصدار التجريبي ويتم اطلاقه للجميع في الإصدار الثابت.

وفي هذا الشأن، أشارت مايكروسوفت:

“في الصراع الأبدي بين الضوء والظلام، نحن فخورون بأن نعلن أن هذا الإصدار من OneDrive يجلب التوازن، بحيث يمكنك الآن الاستمتاع بالوضع المظلم ومجموعة جديدة من رموز Microsoft Fluent في جميع أنحاء التطبيق”.

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إضافة أخرى حصل عليها التطبيق، حيث بات المستخدمين الذين يسجلون الدخول بحساب مايكروسوفت، الاستمتاع بذكرياتهم السنوية الماضية، حيث كل ما عليهم فعله هو زيارة علامة التبويب “الصور” لاستعادة الصور التي تم التقاطها في السنوات السابقة في نفس اليوم.

أخيرًا، يبدو أن التحديث يصل للمستخدمين بشكل تدريجي، ويمكنك زيارة صفحته على متجر جوجل بلاي للتأكد من وصول التحديث من عدمه عبر الرابط في الأسفل، وإذا كنت لا تُحب الانتظار، ببساطة حمّل ملف الـ APK الخاص بالتحديث من هنا.

تحميل تحديث ون درايف على أندرويد.

المصدر.

التدوينة أخيرًا الوضع المظلم على ون درايف متاح وبشكل رسمي للجميع ظهرت أولاً على عالم التقنية.