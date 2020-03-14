شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، اليوم السبت، تعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في السعودية، اعتبارا من يوم غدٍ الأحد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: “تزامناً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها قيادة وطننا الغالي، فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظاً على سلامة الجميع”.
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