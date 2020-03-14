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تعليق جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الأمير عبدالعزيز الفيصل، اليوم السبت، تعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في ، اعتبارا من يوم غدٍ الأحد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: “تزامناً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها قيادة وطننا الغالي، فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظاً على سلامة الجميع”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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