دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تقرر إغلاق متاجر الشركة في سوق الولايات المتحدة والأسواق الأخرى حتى 27 من مارس ظهر على التقنية بلا حدود.

قررت عملاق التكنولوجيا ابل إغلاق متاجر الشركة الرسمية في سوق الولايات المتحدة والأسواق الأخرى خارج الصين بشكل مؤقت وحتى 27 من مارس، وذلك كنتيجة لتفشي فيروس كورونا.

نشر Tim Cook الرئيس التنفيذي لشركة ابل بيان جديد على موقع الشركة الرسمي مؤخراً، يؤكد من خلاله على أن إغلاق المتاجر الرسمية بشكل مؤقت في الوقت الراهن، هو الحل الأمثل لخفض المخاطر القائمة على التجمعات والتي تعرض الموظفين والعملاء لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

ولقد أكدت ابل على إستمرار عمل متجر الشركة على شبكة الإنترنت في خدمة المستخدمين، على أن تبدأ ابل بإغلاق متاجرها الرسمية في سوق الولايات المتحدة ومن ثم الأسواق العالمية، كما أكدت ابل على إلتزامها بدفع رواتب الموظفين المتضررين من إغلاق المتاجر.

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أيضاً أكدت ابل على أن صفحة support.apple.com ستكون متاحة لدعم المستخدمين، كما أشارت ابل في بيانها الرسمي على أن إنتشار فيروس COVID-19 يدفع الشركة إلى القيام بدورها لدعم الموظفين وعملاء الشركة.

يذكر أن شركة ابل قد أعادت فتح متاجر الشركة في السوق الصيني والتي قد تم إغلاقها خلال الفترة الماضية، من جانب أخر أعلنت شركة ابل مؤخراً عن خططها لعقد مؤتمر المطوريين في يونيو على شبكة الإنترنت.

المصدر

هذا الموضوع ابل تقرر إغلاق متاجر الشركة في سوق الولايات المتحدة والأسواق الأخرى حتى 27 من مارس ظهر على التقنية بلا حدود.