شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء صحة التعاون الخليجى يعقدون اجتماعا عبر الفيديو لمناقشة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة العمانية، إن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقدون الآن اجتماعا عبر الفيديو لمناقشة مستجدات فيروس كورونا "كوفيد 19".

بدورها قالت وزارة الصحة الكويتية أن الاجتماع يعقد فى الوقت الحالى عبر الاتصال المرئى بدعوة من الأمين العام لمجلس التعاون، نايف الحجرف، بهدف "مناقشة مستجدات فيروس كورونا".

ونشرت الوزارة صورة تظهر وزراء صحة الدول الأعضاء الست فى مجلس التعاون، بمن فيهم وزيرة الصحة القطرية حنان محمد الكوارى، وكذلك الحجرف، أثناء مشاركتهم فى الاجتماع.

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فى الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيلها 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أراضيها، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التى تم اكتشافها سابقا بين العمالة الوافدة ممن هم فى الحجر الصحى، وتم إدخال المصابين الجدد إلى العزل الصحى التام.

فى غضون ذلك،عمان، قررت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا فى سلطنة عمان، تقرر تعليق الدراسة فى كافة المؤسسات التعليمية بالسلطنة اعتبارا من غد الأحد ولمدة شهر.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيلها أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما فى ذلك مواطنان سافرا مؤخرا إلى المملكة المتحدة، ومواطن آخر سافر إلى قطر وفرنسا، بالإضافة إلى مقيم يحمل الجنسية الهندية تفاعل مع مصاب آخر عاد من أذربيجان.

وأعلنت وزارة الصحة العامة فى الدوحة، عن تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بدولة قطر، موضحة أن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التى تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة ممن هم فى الحجر الصحى وأنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحى التام.