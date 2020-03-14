شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: لا إصابات مثبتة بفيروس كورونا حتى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السورية أن لا إصابات مثبتة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم وجميع العينات التي تم تحليلها في مخابر الصحة العامة للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس سلبية.

وقالت وزارة الصحة إن الإجراءات الحكومية ورفع جاهزية القطاع الصحي هي إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من الإصابة وضبط حالات انتشار العدوى في حال سجلت أي إصابة.

يشار إلى أن مجلس الشعب السورى أقر في جلسته المنعقدة الأخيرة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها والمتعلقة بمنح العذر المخفف بـ “جرائم الشرف” وأصبح قانونا.

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ووفقا لوكالة الأنباء السورية، قبيل إقرار مشروع القانون المذكور أكد نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أهمية الموافقة على مشروع القانون معتبرا أن إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات يمثل الخطوة الأولى لإنصاف المرأة ولكن ما زال هناك الكثير الواجب فعله من قبل كل الوزارات المعنية لتصويب وتصحيح نظرة المجتمع للمرأة.

كما تحدث عدد من أعضاء المجلس عن أهمية إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات لما في ذلك من احترام لحضارة سورية العريقة وتفردها وأسبقيتها بين دول العالم في المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم المواطنة والتسامح تحت سقف القانون مؤكدين أن مفهوم الشرف مرتبط بالرجل والمرأة على حد سواء ومعربين عن شكرهم لكل من ساهم في إعداد مشروع القانون هذا.