شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام جامعتي المنستير وصفاقس التونسيتين لعضوية اتحاد الجامعات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، انضمام جامعتين تونسيتين جديدتين إلى عضوية اتحاد الجامعات العربية.

وأكد الدكتور سلامة - في تصريح اليوم السبت - ازدياد أعداد الجامعات العربية التي تقدمت بطلبات عضوية للأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية..مشيرا إلى أن هناك إقبالاً متزايداً من الجامعات العربية للانخراط بالمنصة الرئيسية والحصرية للجامعات العربية في الوطن العربي وهي اتحاد الجامعات العربية لقناعة هذه المؤسسات الأكاديمية بأهمية تنسيق الجهود العربية لضمان تحسين مستوى التعليم العالي في الجامعات العربية.

وأوضح أن اتحاد الجامعات العربية هو منصه عملية لتبادل الخبرة والمعرفة والاطلاع على التجارب الناجحة بين الجامعات المنضوية تحت مظلته.

بدوره أكد الأمين العام المُساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبدالرحيم الحنيطي -الذي ترأس وفداً رسمياً لزيارة الجامعات التونسية التي سبق وأن تقدمت بطلبات العضوية للاتحاد- جاهزية هذه الجامعات بعد أن تم زيارتها ومُعاينة واقع الحال في كل من جامعة المُنستير وصفاقس في الجمهورية التونسية.

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وأوضح الحنيطي أن عمل لجنة العضوية اشتمل على معاينة الكشوفات والقوائم التي تضم مؤهلات الإدارات وأعضاء الهيئة التدريسية، وزيارة القاعات والمُحتبرات والساحات التي توفرها الجامعة للطلبة بالاضافة الى مباني الخدمات المُساندة .

وأشار إلى أن زيارة الوفد لجامعة الزيتونة في تونس والجامعة التونسية الافتراضية أيضاً يأتي ضمن خطة الاتحاد الاستراتيجية والرامية إلى شمول أكبر عدد مُمكن من الجامعات العربية التي تتوفر فيها شروط العضوية، وأهم هذه الشروط التي يجب توفرها هو الاعتراف الرسمي من الدولة التي تقوم الجامعة على أرضها، وضرورة تخريج فوج واحد على الأقل من طلبة الجامعة، بالإضافة إلى توفر 3 كُليات في الجامعة كحد أدنى.

وتابع أن الوفد ضم الدكتور علي المطيراوي رئيس جامعة سوسة في تونس والدكتور عبدالناصر أبوالبصل رئيس الجامعة الإسلامية العالمية سابقاً في الأردن ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الاتحاد وهيب كراجه ومستشار الاتحاد الدكتور حارث الجنابي.

يشار إلى أن هناك 5 جامعات سورية تم إجراء فحص العضوية لها مؤخراً بالإضافة إلى جامعات من اليمن ومصر والأردن من أجل انضمامها لعضوية اتحاد الجامعات العربية.