شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عمانية: تعليق الدراسة فى السلطنة اعتبارا من الغد ولمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام عمانية، أنه تم تعليق الدراسة فى السلطنة اعتبارا من الغد ولمدة شهر، فى إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

أعلنت سلطنة عمان تعليق التأشيرات السياحية لمدة 30 يوما اعتبارا من 15 مارس كما أنها لن تسمح للسفن السياحية بالرسو في موانئها أثناء تلك الفترة وستعلق الأنشطة الرياضية خلالها.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة العمانية الأثنين الماضى تسجيل إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر لإيران، ويخضعان حاليا للحجر الصحي وحالتهما مستقرة، وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أنه بذلك يصبح العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس المسجلة في السلطنة 18 حالة، لافتة إلى أن 17 حالة مرتبطة بالسفر إلى إيران وواحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا، وأكدت الوزارة أن 9 حالات قد تماثلت للشفاء بينما حالة البقية مستقر.

وأعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ تطبيق الحجر الصحي على القادمين من مصر، وبحسب بيان نشرته وزارة الصحة العمانية على حسابها الرسمى على تويتر، قالت "بناءً على المستجدّات والمعطيات للوضع الوبائي لمرض فيروس "كورونا" 2019 العالمى والإقليمي، سيتمّ تطبيق الحجر الصحّي المؤسّسي أو المنزلي على جميع المسافرين القادمين من مصر، اعتبارًا من اليوم الأحد". وأوضحت الصحة العمانية في بيان، أنّ "على المسافرين القادمين من مصر خلال 14 يومًا الماضية، التواصل مع مركز الإتصال بوزارة الصحة، في حال ظهور أي أعراض تنفسيّة، وتطبيق الحجر المنزلي". Advertisements

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأثنين تسجيل إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر لإيران، ويخضعان حاليا للحجر الصحي وحالتهما مستقرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أنه بذلك يصبح العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس المسجلة في السلطنة 18 حالة، لافتة إلى أن 17 حالة مرتبطة بالسفر إلى إيران وواحدة مرتبطة بالسفر إلى يطاليا.

وأكدت الوزارة أن 9 حالات قد تماثلت للشفاء بينما حالة البقية مستقر.