شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تقر تفعيل نظام العمل عن بعد ابتداء من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت دائرة الموارد البشرية بالشارقة تفعيل نظام العمل عن بعد لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الحكومية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد ابتداء من الأحد 15 مارس 2020، وفق صحيفة البيان الإماراتية.

وقالت الدائرة في بيان صحفى إن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا الجديد (COVID19)

وبحسب البيان يطبق القرار على الفئات التالية الموظفات الحوامل، الموظفين ذوي الإعاقة، المصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عامًا.

ودعت الدائرة كافة الجهات الحكومية بتنظيم العمل وفقًا لهذا القرار وبما يتناسب مع طبيعة وحاجة العمل.

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ومن جهة اخرى كان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قد اعلن تعليق إقامة الفعاليات الجماهيرية والاحتفالات كافة في صالات الأفراح وقاعات المناسبات والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية اعتبارًا من اليوم السبت حتى نهاية مارس الجارى، بحسب تلفزيون الشارقة.

وأضاف أن مدة التعليق قابلة للتمديد، معتبراً إياه إجراء وقائيا واحترازيا، يأتي في إطار جهود الدولة في السيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ودعت وزارة الصحة و وقاية المجتمع كبار السن من المواطنين والمقيمين على إلتزام منازلهم و تجنب التجمعات و الأماكن المزدحمة حرصا على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية و الوقائية و النصائح لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " لكافة فئات المجتمع.

كما دعت الوزارة أبناء كبار السن من المواطنين والمقيمين وأسرهم إلى أخذ جميع الإجراءات الوقائية كغسل اليدين بصورة مستمرة وتوفير أجواء صحية مناسبة لذويهم.

و أكدت الوزارة أن دولة الإمارات و بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصا على صحة أفراد المجتمع و سلامتهم جميعا بمن فيهم كبار السن من المواطنين والمقيمين تواصل جهودها في هذا الشأن صونا للصحة العامة وفق نظام قوي للتقصي الوبائي و إجراءات الاستجابة و المكافحة الفورية ما يسهم في الحفاظ على الأمن الصحي وضمان سلامة الجميع و السيطرة على الأمراض وفقا للبروتوكولات والممارسات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.