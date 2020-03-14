شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حالات الوفيات الغامضة على متن الخطوط الجوية القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الشرطة في كينيا تحقيق في سبب وفاة راكب على متن الخطوط القطرية الجوية، وبحسب ما ورد كان الراكب البالغ من العمر 37 عاما مسافر إلى نيروبي من الدوحة عندما واجه صعوبات في التنفس قبل أن يعجز عن التنفس تماما ويلفظ أنفاسه الأخيرة، حسبما أفادت جريدة ذا إيسترن أفريقان الكينية.

وأبلغ قائد شرطة هيئة المطارات الكينية تيتوس كاروري الصحافة أن الإعلان عن وفاة المسافر وقع بمجرد وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي صباح الخميس، وقال كاروري إن الشرطة فتحت تحقيقا في سبب وفاة المسافر.





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وكانت الفترة السابقة قد شهدت وفاة مواطنة هندية على متن طائرة الخطوط القطرية في ظروف غامضة، وكانت عائلة السيدة الهندية قد طلبت من المسافرين على متن نفس الطائرة التواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لفك لغز وفاة والدتهم بعد أن رفضت السلطات القطرية منحهم أي معلومات، حسب جريدة تايمز أوف إنديا استقلت السيدة الهندية وتدعى ريثا جوبال طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية في شيكاجو في 21 فبراير متوجهة إلى الهند و ماتت جوبال عندما هبطت الطائرة في مطار الدوحة، قطر.

كبدت المقاطعة العربية لقطر، خسائر فادحة لقطاعات كثيرة فى إمارة الإرهاب، لكن أكثر ما تأثر بالمقاطعة العربية، هى الخطوط الجوية القطرية، وصلت قيمتها إلى 640 مليون دولار فى يناير الماضى.

وجاءت الخسائر الضخمة، بعد المقاطعة العربية بسبب دعم تنظيم الحمدين وتمويلها للإرهاب والمنظمات الإرهابية، واتجه تميم لعقد اتفاقيات دولية بشراء حصص ناقلات دول عديدة تعانى من مشاكل مالية، وفقا لموقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية.