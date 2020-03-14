العراق يمدد تعليق التبادل التجاري مع إيران والكويت



بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قررت الحكومة العراقية السبت، تمديد تعليق التبادل التجاري عبر المنافذ البرية مع إيران والكويت إلى أجل غير مسمى، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا

وجاء في كتاب صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اطلعت عليه الخليج 365، أن "الحكومة قررت تمديد تعليق التبادل عبر المنافذ الحدودية مع إيران والكويت إلى إشعار غير مسمى".

وذكر الكتاب أن "القرار يأتي للوقاية من فيروس كورونا، عقب تسجيل المزيد من الإصابات في البلاد".

وعلّق العراق التبادل التجاري البري مع إيران والكويت، 8 آذار/مارس الجاري، وكان من المقرر أن يستمر حتى الأحد 15 الشهر الجاري.

ولا تزال المعابر الحدودية مع إيران مفتوحة أمام عودة العراقيين فقط، لكنها ستُغلق كلياً بدءاً من 16 آذار/مارس الجاري.

وفي وقت سابق السبت، سجل العراق حالة وفاة جديدة ما رفع الحصيلة إلى 10 من أصل 102 إصابة، تماثل 24 منها للشفاء، والغالبية الساحقة من الإصابات لأشخاص قدموا من إيران، وفق إحصائية السلطات الصحية.

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وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، سجل العراق أول إصابة بكورونا، كما حدثت أول وفاة في 4 آذار/مارس الجاري.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس الجاري، فضلا عن حظر التنقل بين المحافظات وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد.

كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا، ألمانيا، قطر.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم 5 آلاف و443، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.



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