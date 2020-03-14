لبنان.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 93

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 93.



وقالت الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجموع الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا بلغ 93".



وأكّدت أنها "تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم بالفيروس وتراقب المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً لكورونا".



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وناشدت الوزارة جميع المواطنين بـ"التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية والتزام المنزل إلا عند الضرورة القصوى".



والخميس، سجل لبنان، ثالث حالة وفاة بـ"كورونا" في مستشفى المعونات بمدينة جبيل شمال العاصمة بيروت.



وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم 5 آلاف و443، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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