المغرب يعلق جميع مباريات كرة القدم "لأجل غير مسمى"

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أعلنت السلطات المغربية، السبت، تعليق جميع مباريات كرة القدم "لأجل غير مسمى"، بسبب فيروس كورونا.

وقال اتحاد كرة القدم، في بيان مقتضب، إنه تم "توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من السبت، حتى إشعار آخر".

والجمعة، أعلن تسجيل ثامن إصابة بكورونا لمواطنة فرنسية (64 سنة)، وصلت مدينة تارودانت (جنوب)، في 2 مارس/ آذار الجاري قادمة من بلادها.

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والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الجمعة، أصاب "كورونا" قرابة 140 ألفا في 133 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 5 آلاف و120، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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