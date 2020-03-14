المغرب يعلق الرحلات الجوية مع دول أوروبية

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

أعلن المغرب، السبت، تعليق الرحلات الجوية مع مجموعة من الدول الأوروبية، في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقال البيان إن المغرب "قرر حتى إشعار آخر، تعليق الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال".

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وأضاف أن القرار يأتي في إطار "مقاربة تشاورية"، مؤكدا على أنه "تم إشعار البلدان المعنية مباشرة ومسبقا بهذه الإجراءات".

وأشار البيان إلى أن السلطات المغربية ستواصل "تتبع الوضع في مختلف الدول واتخاذ الإجراءات الضرورية".

وخلال اليومين الماضيين، قررت الرباط إيقاف الرحلات الجوية والبحرية من وإلى إسبانيا وفرنسا حتى إشعار آخر.

ومساء الجمعة، أعلن المغرب تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بكورونا، لفرنسية بالغة من العمر 64 عاما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.