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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تعرف على حقيقة هروب أسد من سيرك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مساء أمس خبراً عن هروب أسد من سيرك في منطقة مصر الجديدة بالعاصمة القاهرة.
ونفت دهب الحلو، مدربة الأسود ورئيس مجلس إدارة السيرك المصري الأوروبي (سيرك فاتن الحلو) الموجود في نادي الشمس، في تصريحات لصحف محلية، ما تردد عن هروب الأسد من قفصه الحديدي.
ووصفت الحلو شائعة هروب الأسد بـ"السخيفة والتي لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أنَّ هروب أي أسد من القفص الحديدي الخاص به "أمر مستحيل".
ووفقا للعين، نقلت صحف محلية عن مصدر أمني قوله إنَّ السلطات الأمنية لم تتلق أي بلاغات عن هروب أسد من سيرك نادي الشمس، مشيراً إلى أنَّ أياً من المسؤولين أو العاملين في السيرك لم يتقدم بأي بلاغ.
وأكدت صفحة "سيرك فاتن الحلو" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنَّ ما تردد عن هروب أسد لا أساس له من الصحة و"شائعة مغرضة".
ولم تمر الواقعة مرور الكرام على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استعادوا مشهداً شهيراً للفنان عادل إمام من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، مصحوباً بتعلقيات ساخرة.
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