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لوكسمبورج تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

لوكسمبورج تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

متابعات_الخليج 365

سجلت لوكسمبورج أول حالة وفاة بفيروس كورونا، حيث أعلنت الحكومة، الجمعة، أن امرأة (94 عاما) توفيت جراء إصابتها بالفيروس.

 

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وذكرت الحكومة أن الحالة أظهرت ضرورة حماية كبار السن، على وجه الخصوص، من انتقال العدوى إليهم.

 

وتحاول لوكسمبورج عبر حزمة من الإجراءات الحد من انتشار الفيروس، حيث قررت إغلاق المدارس ودور الحضانة لمدة أسبوعين اعتبارا من الإثنين.

 

وحتى الجمعة، ارتفع عدد الحالات المصابة بكورونا في لوكسمبورج إلى 38 حالة.

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