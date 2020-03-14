- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوكسمبورج تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
سجلت لوكسمبورج أول حالة وفاة بفيروس كورونا، حيث أعلنت الحكومة، الجمعة، أن امرأة (94 عاما) توفيت جراء إصابتها بالفيروس.
وذكرت الحكومة أن الحالة أظهرت ضرورة حماية كبار السن، على وجه الخصوص، من انتقال العدوى إليهم.
وتحاول لوكسمبورج عبر حزمة من الإجراءات الحد من انتشار الفيروس، حيث قررت إغلاق المدارس ودور الحضانة لمدة أسبوعين اعتبارا من الإثنين.
وحتى الجمعة، ارتفع عدد الحالات المصابة بكورونا في لوكسمبورج إلى 38 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر لوكسمبورج تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.