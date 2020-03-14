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التحدث بأكثر من لغة في البيت ينمي المهارات الإدراكية لدى الرضع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

التحدث بأكثر من لغة في البيت ينمي المهارات الإدراكية لدى الرضع

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة أن الرضع من الأسر التي تتحدث لغتين يولون انتباها للمعلومات الجديدة بشكل أسرع من الأطفال الآخرين.

 

ويعتقد الناس أن ميزة ثنائية اللغة هي أنها تتيح مجموعة متنوعة من الفوائد الإدراكية طويلة الأمد، رغم أن بعض الدراسات تتشكك في وجود هذه الميزة في الأساس.

 

لاحظ باحثو الدراسة التي أجريت في جامعة أنجليا راسكين في كامبريدج بالمملكة المتحدة، بعضا من هذه الفوائد التي تعود على الأطفال من ثنائية اللغة في مرحلة قبل النطق .

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وخلص الباحثون في دراستهم الجديدة إلى أن العيش في منزل يتم التحدث فيه بلغتين، يساعد الرضع في تطوير قدر أكبر من المرونة في اكتساب معلومات جديدة حتى قبل تعلم الكلام على الإطلاق.

 

حلل الباحثون بيانات 102 رضيع تتراوح أعمارهم بين 7 و9 أشهر.

 

ويقول دين ديسوزا، المحاضر في علم النفس والمؤلف الرئيسي للدراسة: "نعلم أن الرضع يمكنهم استيعاب عدة لغات بسهولة، لذا أردنا تقصي كيف يتمكنون من هذا".

 

ويضيف "يشير بحثنا إلى أن الرضع في المنازل ثنائية اللغة يتكيفون مع بيئتهم الأكثر تعقيدا بالسعي إلى معرفة معلومات إضافية".

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