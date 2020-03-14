22 الجاري موعداً للاستفتاء الدستوري المثير للجدل في غينيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حدد رئيس غينيا ألفا كوندي 22 آذار/مارس الجاري موعداً، لإجراء استفتاء دستوري على الإصلاحات المقترحة التي يخشى معارضوه من أنها قد تسمح له بالالتفاف على السقف المنصوص عليه لعدد الولايات وبالتالي البقاء في السلطة. ويجري التصويت الذي كان من المقرر في البداية أن يتم في الأول من آذار/مارس، لكنه تأجّل إثر المخاوف المحلية والدولية بشأن مدى شفافيته، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، بحسب ما جاء في مرسوم رئاسي الجمعة. وستتواصل الحملات المرتبطة به حتى 20 آذار/مارس، على الرغم من بعض القيود التي فرضت على التجمعات منذ تأكدت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وشهد البلد الواقع في غرب إفريقيا تجمعات حاشدة للمعارضة رفضاً لمقترح تعديل الدستور، الذي يخشى كثيرون من أنه سيسمح لكوندي (82 عاماً) بالترشح لولاية ثالثة هذا العام. وقتل 31 متظاهراً وعنصر أمن منذ بدأت الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019. وأعربت قوى دولية عن قلقها بشأن الاستفتاء بينما جدد مسؤول أمريكي دعواته الجمعة لإجراء تحقيق بشأن القتلى الذين سقطوا منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفاد المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن «الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال خطط حكومة غينيا لإجراء انتخابات تشريعية واستفتاء دستوري». وأضاف «نواصل حض جميع الأطراف على الانخراط في حوار مدني بعيداً عن العنف».

ويحدد دستور غينيا فترة الرئيس بولايتين تمتد كل منهما خمس سنوات. وأما الدستور الجديد، فينص على ولايتين تستمر كل منهما ست سنوات.

لكن معارضيه يشيرون إلى أن الدستور الجديد سيلغي حساب عدد الولايات الرئاسية السابقة، ما من شأنه أن يسمح لكوندي بالترشح مجدداً عند انقضاء ولايته الثانية هذا العام، وهو احتمال لم تنفه الحكومة.