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الملياردير الصيني جاك ما يتبرع بمعدات فحص وكمامات لأمريكا لمحاربة كورونا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن جاك ما، الملياردير الصيني، ومؤسس شركة علي بابا، عن تبرعه بنحو 500 ألف من معدات فحص فيروس كورونا ومليون كمامة للولايات المتحدة وحث على التعاون الدولي للتصدي للمرض.
وتبرعت «مبادرة ما» ـ نتاج تعاون بين مؤسسته الخيرية الخاصة ومؤسسة علي باباـ في الآونة الأخيرة بمواد إغاثة لمناطق في اليابان وكوريا وإيطاليا وإيران وإسبانيا. وتعثرت جهود الفحص في الولايات المتحدة، بسبب معدات فحص معيبة وزعتها الحكومة في فبراير/ شباط وكانت تظهر بعض النتائج الخاطئة. وأدى هذا إلى انتكاس جهود البلاد في احتواء التفشي الذي أصاب أكثر من 135 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وأكثر من 1660 في الولايات المتحدة.
وقال ما إن الاختبارات السريعة والدقيقة ومعدات الحماية الشخصية الملائمة للعاملين في المجال الطبي هي أكثر السبل فعالية في منع تفشي المرض.
وقال ما في بيان «هذا الوباء الذي نواجهه اليوم لم يعد بإمكان دولة واحدة فقط التعامل معه». وكان المليارديران مارك زوكربرج وبيل جيتس أعلنا في الآونة الأخيرة مبادرات لتوسيع نطاق الفحص من الفيروس في مناطقهما المحلية.

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