شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صواريخ كاتيوشا تقصف «التاجي» للمرة الثانية خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهدفت صواريخ كاتيوشا السبت مجدداً، قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال بغداد، والتي قُتل فيها جنديان أمريكيان، وأخرى بريطانية بهجوم مماثل الأربعاء، بحسب ما أكدت مصادر أمنية عراقية وأمريكية. ويعدّ الهجوم الثالث والعشرين منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر ضدّ مصالح أمريكية في العراق، ويأتي بعد مقتل ستة عراقيين، بينهم خمسة من عناصر الشرطة، في غارات أمريكية ليل الخميس، رداً على هجوم الأربعاء الدامي.

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