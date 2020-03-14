شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء التكريم الوطني لضحايا اعتداء كرايستشيرش بسبب كورونا المستجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن السبت إلغاء التكريم الوطني لضحايا الاعتداء الذي طال مسجدين في كرايستشيرش قبل عام، وذلك بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد. وقالت أرديرن «إنه قرار براغماتي. النصيحة التي تلقيناها هي أن هناك أشخاصاً سيسافرون من أنحاء مختلفة من البلاد، ومن الخارج. وإذا كانت هناك حالة إصابة بالفيروس، فقد يكون من الصعب تتبع أولئك الذين اتصلوا مع الشخص المصاب».
وسجلت نيوزيلاندا ست إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن. وقبل عام، قُتل 51 شخصاً بهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلانديّة في 15 آذار/مارس 2019 شنّه أسترالي من اليمين المتطرّف.
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