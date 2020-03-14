شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تغلق كل متاجرها خارج الصين حتى 27 الجاري بسبب كورونا المستجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم مجموعة «أبل» إغلاق متاجرها كافة خارج الصين حتى 27 آذار/مارس الجاري، في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، على ما أعلن رئيسها تيم كوك. وقال كوك إن الشركة تعلّمت من الخطوات التي اتبعتها الصين حيث أعادت المجموعة الأمريكية العملاقة أخيراً فتح متاجرها. ولفت في بيان إلى أن «إحدى هذه العبر هي أن الطريقة الأنجع للحد من مخاطر تفشي الفيروس تكمن في تقليص كثافة الأشخاص وزيادة المسافة الفاصلة بينهم في المجتمع».

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