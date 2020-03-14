فيتنام تمنع دخول الوافدين من بريطانيا ودول شنجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية، منع دخول الوافدين من منطقة شنجن الأوروبية، ومن بريطانيا وإيقاف إصدار أي تأشيرات سياحية لهم اعتباراً من الأحد، وسط قلق من انتشار فيروس كورونا. ويبدأ تطبيق هذا اعتباراً من ظهر الأحد بناء على اقتراح من رئيس الوزراء، بحسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني. وأضافت الوزارة أنه تقرر أيضاً إيقاف إصدار التأشيرات لدى الوصول مؤقتاً بالنسبة لكل الوافدين الأجانب.

وقال البيان «اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت فيتنام يوم الخامس عشر من مارس سيتم منع جميع المواطنين الأجانب من دخول فيتنام إن كانوا قد سافروا خلال الـ14يوماً السابقة إلى المملكة المتحدة أو أي دولة من دول شنجن ولو ترانزيت». وأضاف «تسري هذه القيود لمدة 30 يوما». وتضم منطقة شنجن 26 دولة أوروبية يمكن التحرك بين حدودها بلا قيود. وكانت فيتنام أوقفت من قبل السفر دون تأشيرات بالنسبة للقادمين من 8 دول أوروبية. وسجلت فيتنام 49 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ولم تسجل أي وفاة.