مانيلا تفرض حظر التجول ليلاً .. وتغلق مراكز التسوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رؤساء بلديات مانيلا الكبرى الـ16 حظر التجول ليلاً اعتباراً من السبت، وحثوا مراكز التسوق على الإغلاق لمدة شهر في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما أعلنت الفلبين زيادة عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8 حالات.

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية، السبت، 3 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8.

ورفع الرئيس رودريجو دوتيرتي حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى أعلى مستوى وأصدر إجراءات الحجر الصحي في العاصمة التي يقطنها 12 مليون نسمة على الأقل. وإذا جرى تنفيذ جميع الإجراءات في العاصمة الفلبينية، فستكون من بين الإجراءات الأكثر صرامة في آسيا، وتأتي في وقت تبذل فيه الدول الأوروبية والولايات المتحدة جهوداً مضنية لاحتواء الفيروس الذي قتل ما يربو على 5 آلاف شخص في مختلف أرجاء العالم.

وأصدر الرئيس قيوداً على السفر البري والجوي من العاصمة وإليها، تدخل حيز التنفيذ الأحد، ومدد إغلاق المدارس حتى 12 إبريل/نيسان.

وسجلت الفلبين حتى الجمعة 64 حالة إصابة بفيروس كورونا.