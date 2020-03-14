«كي إل إم» تعتزم إلغاء 2000 وظيفة بسبب كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم)، أنها تتجه لإلغاء 2000 وظيفة جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى جانب إجراءات أخرى لخفض التكاليف. وأفاد رئيسها التنفيذي بيتر إلبرز بأن «كي إل إم» ـ التي توظّف نحو 33 ألف شخص ـ ستطلب كذلك من موظفيها خفض ساعات عملهم، بينما ستتوقف عن تشغيل 6 طائرات «بوينغ-747»، ضمن أسطولها اعتباراً من الأول من نيسان/إبريل.

وقال إلبرز في تسجيل مصور نشر على موقع الشركة «سنلغي خلال الأشهر المقبلة ما بين 1500 و2000 وظيفة ما يعني أنه سيكون لدينا عدد أقل من الزملاء ليس خلال الأسابيع المقبلة فحسب، بل في الأشهر المقبلة». وأوضح أن إجراءات إلغاء الوظائف ستشمل بشكل أساسي الموظفين بدوام جزئي وأولئك الذين اقتربوا من التقاعد. وقال «نعتقد أن ذلك مناسب لضمان عدم حدوث ضغط نفقات إجباري».

وتوقعت شركة الطيران الهولندية التي اندمجت مع «إير فرانس» في 2004، تراجع عدد الرحلات بنسبة 20 في المئة في آذار/مارس، و30 في المئة في نيسان/إبريل، في وقت علّقت رحلاتها إلى الصين وإيطاليا جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما حذّرت «إير فرانس-كي إل إم»، من أن انتشار الفيروس سيؤثر سلباً بشكل إضافي في عملياتها التجارية في الأشهر المقبلة بعدما تراجع عدد الركاب في شباط/فبراير بنحو 0,5 في المئة. وفي فبراير/ شباط الماضي، قدّرت «إير فرانس-كي إل إم» بأن الفيروس سيكلف الشركة ما بين 150 و200 مليون يورو حتى نيسان/إبريل.