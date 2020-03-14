شكرا لقرائتكم خبر عن ريفر بليت الأرجنتيني يرفض خوض مباراة في الكأس خوفاً من العدوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض نادي ريفر بليت الأرجنتيني خوض مباراته المقبلة في الكأس المحلية لكرة القدم أمام أتليتيكو توكومان بسبب «مخاطر كبيرة على صحة لاعبي فريقه المحترفين» بسبب انتشار فيروس كورونا. ومن المقرر أن يستضيف ريفر بليت منافسه توكومان السبت في استاد مونومنتال ضمن بطولة الكأس الرئيسية في الأرجنتين. لكن مع ظهور «أعراض مشابهة» لفيروس كورونا على أحد لاعبي فريقه قرر ريفر بليت ومن جانب واحد إغلاق النادي حتى إشعار آخر والامتناع عن خوض أي مباريات. ولم يتضح بعد إن كان توكومان سيحضر لخوض المباراة كما هو مقرر أم لا.
ويأتي قرار ريفر بليت بعد يوم واحد من إعلان حكومة الأرجنتين إلغاء الأحداث الرياضية الدولية المقرر إقامتها في البلاد حتى نهاية مارس /آذار الجاري.
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