شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن خروج 10 حالات من الحجر الصحى بعد التأكد من عدم إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، خروج 10 حالات من الحجر الصحى الاحترازى، وهم 10 مواطنين (7 رجال و3 سيدات) بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوما، وإجراء كافة الفحوصات للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحى 125 شخصًا بعد خروج 115 شخصًا فى وقت سابق.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن جميع الحالات الموجودة فى مراكز الحجر الصحى الاحترازي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبى متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مراكز الحجر الصحى الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس فى البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

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وكانت وزارة الصحة بالبحرين، قد أعلنت عن تعافى 9 حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد 19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، بينما رصدت 4 حالات جديدة.

وذكرت ان العدد الإجمالى للحالات المتعافية فى البحرين 44 حالة حتى الآن، واشار الجدول الى ارتفاع اعداد المصابين القادمين من الخارج إلى 83 حالة.

وقد رفعت هيئة مكتب مجلس النواب بالبحرين الشكر والتقدير إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد على حرص واهتمامه وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والتوجيهات الملكية السامية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا (كوفيد 19).